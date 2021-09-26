Türkiye Gazetesi

Bitlis-Tatvan kara yolunda meydana gelen kazada 13 AC 580 plakalı kamyonet ile 34 CUR 138 plakalı otomobil çarpıştı. Yaralanan 8 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonette sıkışan kadın ile çocuk da AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.



Oğlunu üniversiteye kaydetmeye giderken kaza yapan uzman çavuş Konya'da toprağa verildi Antalya’da görevli olan Uzman Çavuş Kemal Hayta oğlunun üniversite kaydını yaptırmak için Çorum’a giderken Isparta’da kaza yaptı. Kemal Hayta hayatını kaybederken eşi ve iki çocuğu ise kazayı yaralı atlattı.



Önce annesini sonra nişanlısını trafik kazasında kaybeden gencin vasiyeti yürek burktu! Antalya’da yaşayan Burak Balcı 7 ay arayla annesini ve nişanlısını trafik kazasında kaybetti. Kazadan önce sözlüsü ile organlarını bağışlamak isteyen Balcı, organlarımın yarısını onun adına, yarısını da kendi adına bağışladı.