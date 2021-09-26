Türkiye Gazetesi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı’na çıkan bir grup üniversite öğrencisi gezi dönüşü kaza yaptı. Üniversite öğrencilerini taşıyan İbrahim P. idaresindeki 02 S 0011 plakalı Volkswagen marka minibüs, Arsemia yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Meydana gelen kazada minibüste bulunan üniversite öğrencilerinden 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ve otomobillerle Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 10 yaralı öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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