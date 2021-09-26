Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine bir cana mal oldu. Bir anlık dikaktsizlikle direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, aracının şarampole yuvarlaanmasına neden oldu. Araçta bulunan yolculardan biri feci şekilde hayatını kaybetti. Şoförle beraber 4 kişi ise yaralandı.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, Antalya Serik Beşkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşkonak istikametinden Taşağıl istikametine seyir halindeki Adem Çağlar'ın kullandığı otomobil, Sağrin Mahallesinde 10 metre yükseklikten yolun sağında bulunan şarampole devrildi.

TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Emine Çağlar olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Adem Çağlar, çocukları Beyza Çağlar ve Yusuf Çağlar ile Arzu İrem Şimşek yaralandı. Serik ve Antalya'da bulunan hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Adem Çağlar’ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

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