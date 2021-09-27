Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ilk dozunu aralık, ikinci dozunu ise ocak ayında oldu. Başkan, Biden bugün de Beyaz Saray’da kameraların karşısında “destek dozu” olarak nitelendirilen 3. dozu yaptırdı.

"DİĞER AŞILARA DA 3. DOZ İÇİN ONAY GELECEK"

Biden, aşıdan önce yaptığı konuşmada, Pfizer/BioNTech aşısının 65 yaş üzeri kişiler ve yüksek risk grubundakiler için destek dozunun onaylandığına işaret ederek, diğer aşılar için de yakında onay gelebileceğini kaydetti. Önceliklerinin daha fazla kişiyi aşılamak olduğunun altını çizen Biden, "Bu salgın, aşısızların salgını." yorumunda bulundu.

Macron ve Biden denizaltı krizini görüşecek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden’ın gelecek hafta denizaltı krizine ilişkin bir telefon görüşmesi yapacağı belirtildi.

Biden açıkladı: Aşı ya da test zorunluluğu getirilecek ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün imzalayacağı kararname kapsamında, ülkede 100'den fazla çalışanı olan tüm iş yerlerine aşı ya da haftada en az 1 kez Kovid-19 test zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Biden'dan 'Kabil'de yeni bir saldırı olabilir' uyarısı ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtti.