Türkiye Gazetesi

Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde otomobille Sivaslı ilçesi istikametine seyir halinde olan M.M. (35), henüz bilinmeyen sebepten aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araca B.B. (31), kontrolündeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.M. kontrolündeki araç orta refüje çarparak takla attı.

Kaza yerine ihbarlar doğrultusunda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. *Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler ve takla atan araçta seyir halinde olan F.M. (30), Y.M. (2), N.M. (3) sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken 5 yaralı şahsın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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