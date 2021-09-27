Türkiye Gazetesi

Gebze ilçesi D-100 karayolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde Ankara istikametinde makas atarak ilerlediği iddia edilen E.U. idaresindeki otomobil, önce S.B. idaresindeki 42 otomobile, daha sonra da Y.D. idaresindeki araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü E.U. ve Y.D. ile araçlarda bulunan G.Y., S.G., H.B., F.B. ve A.B. yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"MAKAS ATARAK GELDİ"

Kazayı gören Oktay isimli vatandaş, “Ben orta şeritte ilerliyordum, ilerideki petrole girecektim sinyal vermiştim. Ama Volkswagen makas atarak geldi ve iki aracı biçerek bu hale getirdi” dedi.

İstanbul’da zincirleme trafik kazası! D-100 Karayolu Kartal geçişi Pendik istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Tır zincirleme kazaya neden oldu: Yaralılar var Şanlıurfa'da iddiaya göre park halindeki tırın sürücüsünün kapısını açması sonucu arkadan gelen üç otomobilin birbirine çarptığı kazada anne ve çocuğu yaralandı.