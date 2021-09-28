Motosiklet tuttkunu genç kız geçirdiği kazadan 70 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza, 19 Temmuz günü Kütahya-Eskişehir yolu Fuar Kavşağı'nda meydana geldi. Karşı şeride geçmek için ters yönde giden A.Ş. idaresindeki 43 ACH 332 plakalı otomobil ile 21 yaşındaki Nazlı Asıldan'ın kullandığı 43 AAY 552 plakalı motosiklet çarpıştı.
70 GÜNDÜR HASTANEDEYDİ
Feci kazada A.Ş. ile Nazlı Asıldan yaralanmıştı. Sağlık durumu kritik olan Nazlı Asıldan, 70 gündür tedavi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Genç kız, Çalma Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
19 gün önce aldığı motosiklet sonu oldu Antalya'da, motosikletiyle seyir halindeyken karşıdan gelen minibüsle çarpıştıktan sonra feci şekilde hayatını kaybetti.
Motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada kafasını bariyerlere çarpan 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
21 yaşındaki Nazlı 70 günlük hayat mücadelesini kaybetti
Kütahya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki Nazlı, 70 günlük hayat mücadelesini kaybetti.
Motosiklet tuttkunu genç kız geçirdiği kazadan 70 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza, 19 Temmuz günü Kütahya-Eskişehir yolu Fuar Kavşağı'nda meydana geldi. Karşı şeride geçmek için ters yönde giden A.Ş. idaresindeki 43 ACH 332 plakalı otomobil ile 21 yaşındaki Nazlı Asıldan'ın kullandığı 43 AAY 552 plakalı motosiklet çarpıştı.
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