Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Kemalpaşa – İzmir kara yolunda Kemalpaşa istikametine gitmekte olan Fatih U. İdaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Mustafa G. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücülerinin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Ayşe U. ve Güven Ş. yaralandı. Yaralılardan Mustafa G. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kısa bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

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