Türkiye Gazetesi

Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde bir lokantada gece geç saatlerde bir hırsızlık olayı yaşandı. İddiaya göre dükkanın önündeki masalarda bir süre oturup dinlenen hırsız daha sonra tuvaletini yaptı. Bir süre dükkanın kapısında bekleyen hırsız bir süre sonra camı zorlayarak içeri girdi. Kasadaki paraları çalarak kaçan hırsızın rahatlığı pes dedirtti. Arnavutköy’de gerçekleşen olayda hırsızın dükkana tuvaletini yaptığı o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

“BURAYA PİSLİĞİNİ YAPIP RAHAT ŞEKİLDE GİDİYOR”

“Saat 03.30 sularında 20’li yaşlarda bir genç çocuk dükkanın içerisine giriyor, buralarda dolaşıyor. Ondan sonra şu noktaya pisliğini bırakıyor ve camları yokluyor” diyen dükkan sahibi Turan Toprak, “Camları yokladıktan sonra içeri giriyor ve kasa da bulunan 150 TL kadar parayı alıyor ve rahat şekilde buradan uzaklaşıp gidiyor. Buraya pisliğini yapıp rahat şekilde gidiyor. Büyük ihtimalle buranın insanı benim büyük bir zararım yok ama insanların başına bela açabilir” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Hırsız, 5 sağlam telefon yerine bozuk olanı çaldı Mersin'de bir kişi, telefoncuda hırsızlık yaptı. Ancak zanlı, 6 telefondan bozuk olanını çaldığı anlaşıldı.