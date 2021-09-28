Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine canlara mal oldu. Manisa'da iki kardeşin yolculuğu ölümle sonlandı. Seyir halindeki otomobilde bulunan abi lkardeş karşı şeritten gelen kamyonun altında feci şekilde öldü.

OTOMOBİL TARIM ARAZİSİNE UÇTU

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi E-96 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara’dan İzmir istikametine seyir halinde olan Erdal A. (33) yönetiminde ki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. İzmir’den Ankara istikametine seyir halinde olan Osman Gürkan (49) yönetiminde ki araç kamyonun çarpması sonucu tarım arazisine uçtu.

İKİ KARDEŞ ÖLÜME BERABER GİTTİ

Kazada Osman Gürkan ve aracın yolcu koltuğunda bulunan abisi Ali Gürkan (53) olay yerinde feci şekilde öldü. Cenazeler olay yerine gelen cenaze aracıyla Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaralı kamyon sürücüsü aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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