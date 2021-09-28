Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden Hasan Süngü, emekli maaşını aldığı bankaya mobil olarak kredi başvurusunda bulundu. Başvurusunun ardından kendisini arayan telefon dolandırıcı Hasan Süngü’nün kimlik bilgilerini öğrenerek hesabından 45 bin TL havale etti.

TELEFON DOLANDIRICILARININ KURBANI OLDU

Olay gününü anlatan Hasan Süngü, “Çalıştığım bankanın mobil uygulaması üzerinden 100 bin TL kredi talebinde bulundum. Daha sonra H.K. adlı bir kişi beni arayarak kredimin onaylandığını fakat birkaç işlem yapılması gerektiğini söyledi. Kimlik bilgilerimi ve telefonuma gelen onay mesajlarını bu kişiye söyledim. Mobil uygulamaya tekrar girdiğimde kredi kartı limitimin 20 bin TL’ye çıktığını ve bu tutarın H.K.’nın hesabına havale yapıldığını gördüm. Ayrıca ön onayda bekleyen 25 bin TL’lik kredimin de bu şahsın hesabına yattığına dair telefonuma mesaj geldi” dedi.

GELEN EFT MESAJI

“ÖDEYECEK GÜCÜM YOK”

Dolandırıldığını anlayınca bankanın genel merkezini aradığını söyleyen Süngü, “Bankanın genel merkezini aradığımda hesabımdan çıkan paranın H.K. adlı bir şahsa yattığını ve bana gelen mesajların onay mesajı olduğunu öğrendim. Hesap ekstrelerim ile birlikte savcılığa giderek H.K.’dan şikayetçi oldum. Hiç görmediğim bir para bu. Ödeyecek gücüm yok” ifadelerini kullandı.

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