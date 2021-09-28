Türkiye Gazetesi

Bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açan ,Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST), gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde bir sürpriz yaşanarak Akıncı TİHA ile F-16 ilk kez yan yana uçarak gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

'AKINCI'YI F-16 KOKPİTİNDEN İZLEYELİM'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda F-16’nın kokpitinden Akıncı TİHA’nın yakım çekim görüntüleri paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

“İlk kez TEKNOFEST’te yan yana uçan Akıncı TİHA ile F-16 uçağımızın gösteri uçuşunu bir de F-16 uçağımızın kokpitinden izleyelim.”

Akıncı TİHA 29 Ağustos 2021 tarihinde hizmete girmişti.

TEKNOFEST 2021 gösterişli bir vedayla son buldu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in, gerçekleştirilen gösterişli bir kapanışla 2021 organizasyonu son buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST'i uluslararası marka haline getireceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz. Başta Can Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz" dedi.