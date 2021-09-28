Türkiye Gazetesi

Ordu’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve çıkarıldığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç’un yakalandığı sırada Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 8'nci duruşması görüldü. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya cinayet zanlısı Özgür Arduç, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

15 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILDI

Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 8'inci kez hakim karşısına çıkan Arduç, söyleyecek bir şeyin olmadığını söyleyerek cezasının kesinleşmesini istediğini söyledi. Mahkeme heyeti Arduç’u Zeki Çelik isimli polis memurunu kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, Haydar Değerli isimli polis memurunun yaralamaktan ise 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Arduç’u yakalarken yaralanan ve hala kolunda yüzde 60 güç kaybı olan polis memuru Zeki Çelik şuan söyleyecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un cezasına "onama" talebi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'a "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını talep etti.