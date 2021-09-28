Türkiye Gazetesi

Samsun’da Salıpazarı Anaokulu’na giden 3 yaşındaki Alper Batu Yıldız’ın görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Okulun tatil olduğu cumartesi günü de okula gitmek isteyen Alper’i, annesi Hatime Yıldız da ikna edemedi. Okulun kapalı olduğunu söylemesine rağmen ısrar eden minik Alper, kendi başına üstünü giyerek beslenme çantası hazırladı. Annesi Hatime Yıldız oğlu Alper ile okulun yolunu tuttuğu o anları kaydetti. O anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.

“BİR TÜRLÜ İKNA EDEMEDİK”

Anne Hatime Yıldız, "Oğlum Salıpazarı Anaokulu'na gidiyor ve okulunu çok seviyor. Cumartesi sabah erkenden uyandı ve okula gitmek istedi. Biz okulun tatil olduğunu ve öğretmenlerin dinlendiğini anlattık. Bir türlü ikna edemedik" dedi.

“OKULU SEVMELERİNDE EN BÜYÜK ETKEN”

Baba Yasir Yıldız, "Oğlumuz ikna olmayınca kendi başına hazırlandı. Elbisesini, ayakkabısını giydi ve yola çıktı. Okula gittiğinde ne öğretmen ne de öğrenci olmayınca ancak orada okulun tatil olmadığına inandı. Öncelikle okul öğretmenlerimize ve idarecilerimize çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızın okulu sevmelerinde en büyük etken onların ilgilenmesi ve sevgileridir" şeklinde konuştu.