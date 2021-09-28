Malatya’nın Battalgazi ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Gerçekleşen kazada 4 kişi yaralandı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Battalgazi ilçesi Çevreyolu Caddesi Milli Egemenlik alt geçidi mevkiinde meydana gelen kazada 44 FC 502 plakalı Renault marka hafif ticari araç, karşı şeride geçerek 63 MA 871 plakalı Renault ve 44 AS 355 plakalı Skoda marka otomobil ile çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER
Kazanın oluştuğu alt geçidin üzerinde toplanan onlarca vatandaş, kazayı meraklı gözlerle izledi. Kazayı film izler gibi izleyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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