Türkiye Gazetesi

Sabah programına katılan kadının anlattıkları stüdyodakileri hayrete düşürdü. Hamileyken canının çekmesiyle başladığı moloz yeme sevdası 23 yıldır devam ediyor.

“KAPILARIN PARKELERİN ALTINDAN ÇIKARIP YİYORDUM”

Hamile olduğu dönemde camdan dışarı bakarken canının toprak çektiğini söyleyen kadın, zorlandığı için dışarı çıkamadığını ve bu süreçte evde parke altındaki kum ve betonları sökerek yediğini aktardı. Kadın, canının inşaat molozu çekmeye başlamasını, "Balkondan bakarken renkli toprak görüyordum. Toprak yemek için aşağıya inemiyordum hamileydim. Kapıların, parkelerin altından çıkarıp yiyordum kumları, toprakları. Sonra bıraktım." sözleriyle anlattı.

“1-2 KİLOYA YAKIN YİYORUM”

12 sene sonra bir daha moloz yemeye başladığını aktaran kadın, şöyle devam etti: "İki senedir devam ediyor. Günde 3-4 tane böyle alıp yiyorum. 1-2 kiloya yakın yiyorum. Engel olamıyorum kendime."

KÖYDEN ÖZEL TOPRAK GETİRİYOR

Köyden moloz getirttiğini söyleyen kadın, "Buradaki topraklar değil. Köyde duvarlardan söküp getirttiğim topraklar. Köyde kardeşlerimin eski toprak evleri var. Onların duvarlarında var bunlar başka yerlerde yok. Memleketten getirttirdim. Eşim istedi kargoyla yolluyorlar. Ne için diye sorduklarında ilaç diyorum. Kendime de yediremiyorum yani toprak yememi. Söylemek istemiyorum. Birisinin dizleri ağrıyor, dizlerine ilaç yapacakmışlar diye istedi öyle geldi." ifadelerini kullandı.

“BÖBREKLERİNDE TAŞ ÇIKICAK DİYE KORKUYORUM”

Eşinin durumuna üzüldüğünü belirten kocası ise, "Yaklaşık 25 senedir evliyiz. Toprak yiyor vücuda çok zararlı. Böbreklerinde taş çıkacak, bağırsaklarında sorun çıkacak. İnsan üzülmez mi ben ve çocuklar çok üzülüyoruz." dedi.

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