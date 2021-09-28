Türkiye Gazetesi

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bir apartmanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

Ekiplerin soğutma işlemini yaptığı yangın sonrası maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Hatay'da plastik boya imalathanesinde yangın çıktı Hatay’ın İskenderun ilçesindeki bir plastik boya imalathanesinde yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Kimyasal yüklü tankerde yangın Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki sülfürik asit yüklü tankerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.