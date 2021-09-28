Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar-Antalya karayolu çıkışında Zülküf T. idaresindeki tır, yokuş yukarı çıktığı esnada iddiaya göre, ışık ihlali yapması sonucu önce kavşakta dönmeye çalışan Yasin Y.’nin kullandığı minibüse ardından Fatih K. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar hurdaya dönerken, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı öne sürülen tır ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerde durabildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan tır sürücüsü Zülküf T. ile birlikte diğer araçların sürücüsü Fatih K. ve Yasin Y. ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammet Akay’ı ambulanslar ile hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Akay’ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından hurdaya dönen araçlar kazanın şiddetini gözler önüne sererken, çevre sakinleri ise kazaların meydana geldiği kavşak için güvenlik önlemi alınmasını istedi.

Öte yandan Dinar ilçesinde aynı bölgede geçtiğimiz hafta da benzer bir kaza meydana gelmişti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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