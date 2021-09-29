Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Alanya ilçesinde seyir halindeki motosiklete ateş açan şüpheli, polis ekiplerinin 30 dakika kovalaması soncu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin otomobilinde ise 1 pompalı tüfek ile 1 tabanca ele geçirildi.

İKİ EL ATEŞ ETTİ

Konaklı'dan Alanya istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsünü yolda iki kez sıkıştıran ve kırmızı ışıkta tartıştığı sürücüye iddiaya göre silahla iki kez ateş eden İbrahim K., ardından bir otomobile daha çarptı. İhbar üzerine pilisin peşine düştüğü şüpheli, kendisini takip eden motorize yunus timi ve bir trafik polisine de çarpıp kaçtı.

POMPALI TÜFEK İLE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Yaklaşık 30 dakika devam eden ve polisi alarma geçiren kovalamaca sonunda şüpheli araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç sürücüsü İbrahim K. yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, alkol, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildiği bildirildi.

“KURMA KOLUNU ÇEKİP ATEŞ ETTİ”

Yolda otomobil tarafından sıkıştırılıp silahla ateş edilen motosiklet sürücüsü Murat Aykal, Konaklı mahallesinden Alanya'ya seyir halindeyken otomobilin kendisini biçmeye çalıştığını belirterek " Eli kesik kavşağında ikinci kez yine biçiyordu, sol tarafına yaklaştım 'Napıyorsun' dedim, acelesi olduğunu söyledi. Kırmızı ışıkta geçti. Yat Limanında beni bekliyormuş. Kurma kolunu çekip ateş etti, benzin bittiği yere kadar devam ettim benziminim bitti, buraya kadar gelebildim" dedi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise otoparka çekildi.

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