Türkiye Gazetesi

Daha önce birçok çocuğun ölümüne neden olan beyin yiyin amip, ABD’de tekrar hortladı. Teksas'taki Arlington'daki Don Misenhimer Park'ına ailesiyle giden çocuk, su sıçrama tahtasında oynarken burnuna amip girdi. Burnundan giren ve beynini kemiren amip nedeniyle küçük çocuk hayatını kaybetti.

BÖLGE HALKI AYAKLANDI

Çocuğun vefatının ardından bölgede de yeni bir tartışma patlak verdi. Bölge sakinleri, içme ve kullanma sularının işçiler tarafından yeteri kadar denetlenmediğini ve ortaya çıkan durumun sürpriz olmadığını dile getirdiler.

YETKİLİLER SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Bölge halkının iddialarını yetkililer de kabul etti. Olayla ilgili yayınlanan raporda, su denetimlerinde ihmalkarlıklar olduğu ve denetim yapılması gereken bazı günlerin boş geçildiği bilgisine yer verildi.

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