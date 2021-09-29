Türkiye Gazetesi

Uşak-Sivaslı karayolu üzerinde Yapağılar köyü kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi. Hıdır Y. (51) yönetimindeki otobüs kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, bölge trafik şube polisleri ve jandarma sevk edildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücüyle birlikte 10 kişi, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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