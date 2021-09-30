Türkiye Gazetesi

İzmir Karabağlar’daki bir markette kasiyerlik yapan Ömer Süzen (37) ile ev hanımı Pelin Süzen’e (34), geçtiğimiz günlerde Covid-19 teşhisi kondu. Karantinaya alınan üç çocuklu çiftten Ömer Süzen 15 Eylül’de, eşi ise 20 Eylül’de sağlık durumlarının kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Aynı odaya alınan Süzen çifti, solunum tedavisinin ardından iyileşti. Çocuklarının gözü önünde bayılınca hastaneye kaldırıldığını aktaran Pelin Süzen “Kendi annem ve babama da açıkçası ‘Bu aşıyı olmayın’ demiştim. Şimdi herkese ‘Ben yandım, size bir şey olmadan gidin aşınızı olun’ diyorum” dedi.

Çift, aşılanma için sürenin dolmasının ardından hemen aşı olacaklarını aktardı.

Ömer Süzen ise “İnternetten ve çevremden etkilenerek aşı olmak istemedik, hastalığın bu kadar kötü olacağını düşünmüyordum. Çok pişmanım” diye konuştu.

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