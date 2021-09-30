Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi’nde esnaflık yapan Bedri Aslan sosyal medyada bir sayfa üzerinden gördüğü iki elbiseyi eşine almak için sipariş verdi. Üç gün sonra verdikleri sipariş gelen Aslan, kapıda ödeme yöntemini seçerek kapıya gelen kargo çalışanın 240 TL para ödedi. Aslan iki poşete koyulan kargoyu açtığında gözlerine inanamadı. Kargoyu açan Aslan poşetin içinde bir tane kız çocuk elbisesi ile karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran talihsiz adam önce kargo elemanını aradı kendisinin de bilgisi olmadığını söyleyen kargocudan sonra elbiseyi aldığı sosyal medya hesabına mesaj attı. Mesajların okunduğunu ancak cevap gelmediğini gören Aslan, sayfa hakkında ‘dolandırıcılıktan’ suç duyurusunda bulundu.

“İNSANLAR MAĞDUR OLMASIN”

Hem kendisinin hem de eşinin üzüldüğünü söyleyen bir çocuk babası Bedri Aslan, “Ben eşime internet üzerinden iki takım elbise beğendim, siparişini verdim. Sipariş verdikten 3 gün sonra bugün kargo geldi. Açtıktan sonra çıkan bir tane çocuk elbisesi. Aradık hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Hiçbir şekilde cevap vermiyorlar, ne mesajlara cevap vermiyor, mesajlar görülüyor ama cevap vermiyorlar. Ben de bunların dolandırıcı olduğunu ve insanları kandırdığını anladım. Başka vatandaşlarını mağdur olmaması, dolandırılmaması için, kargonun bu paketi açması lazım. Açamayız diyor ama insanlar dolandırılıyor. 240 TL falan ödedim, parası çok önemli değil ama insanlar mağdur olmasın, niye böyle yapıyorlar. Şimdi eşim de sevinmişti, o da üzüldü, ben de üzüldüm. Şikayette bulunacağım” şeklinde konuştu.

Oğluna işitme cihazı almak isteyen baba sosyal medya dolandırıcılarının tuzağına düştü! Eskişehir’de oğluna işitme cihazı almak için bankalara başvuran talihsiz baba, bankalardan bir dönüş alamayınca sosyal medya dolandırıcıların tuzağına düştü.