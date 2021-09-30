Türkiye Gazetesi

Kağıthane'de 48 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Selim K., babası Kemal K.‘dan (69) uyuşturucu almak için para istedi.

Oğlunun uyuşturucu alacağını anlayan Kemal K. parayı vermeyince alkollü olan oğluyla arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evde yaşanan kavga sırasında oğlunu zapt edemeyen Kemal K., evde bulunan tabancayla oğlu Selim K.’yı bel kısmından vurdu.

Selim K. belinden vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

OĞLUNUN BAŞINDA BEKLEDİ

Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Selim K., Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Oğlunu tabancayla vuran baba Kemal K. ise yaralı oğlunun başında bekleyip polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan baba, evde bulunan başka bir tabancayı da polise teslim etti. Emniyete götürülen Kemal K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

EŞİNİN ÖLÜMÜ DE ŞÜPHELİ BULUNMUŞTU

Öte yandan tutuklanan adamın eşi 69 yaşındaki Alzheimer hastası Hanife K.’nın ise geçtiğimiz 5 Mayıs tarihinde doğum gününde gece saatlerinde evde öldüğü, ancak eşinin ve oğlunun sabah saatlerinde polise ihbar ettikleri ortaya çıktı.

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