Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesindeki Erenkuş Plajında annesiyle birlikte kayalık alanda gezen bir yavru kedi, yaklaşık 3 metrelik yükseklikten denize düştü. Suya düşen yavru kedi kayalıklardan tırmanmaya çalışsa da başarılı olamadı. O sırada denizden kedi sesinin geldiğini duyan güvenlik personeli, kayalık alanın yanına geldiğinde denizdeki yavru kediyi fark etti.

ANNE KEDİNİN BAKIŞLARI DUYGULANDIRDI

Plajdan bez parçası bulup denize sarkıtan personel, bir süre yavru kedinin tırmanmasını bekledi. Kurtarma çabalarını anne kedi de izlerken, beze tırmanan yavru kedi karaya çıkartıldı. Korktuğu gözlerinden okunan yavru kedinin bezle kurtarıldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Anne kedinin güvenlik personeline teşekkür bakışlarıysa duygulandırdı.

İtfaiye ekipleri kalbi duran yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü Kocaeli’nde iki bina arasına sıkışarak kalbi duran yavru kediyi itfaiye ekibi kalp masajıyla hayata döndürdü.