Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra ormana giden Beyhan Mutlu hakkında arkadaşları kayıp başvurusunda bulunmuştu. Ormana gelen arama ekibine katılıp kendisini arayan Mutlu, kendi ismini duyunca 'burdayım' diyerek ortaya çıkmıştı. Türkiye gündeminde yer bulan ilginç olay yabancı basın tarafından da gündem haline getirildi. İngiliz SkyNews ve ABD'li New York Post, haberi "Kayıp' adam kendini arayan arama ekibine katıldı" şeklinde servis etti.

İNGİLİZ VE ABD BASININDA GÜNDEM OLDU

İngiliz basınında SkyNews, “'Kayıp' adam kendini arayan arama ekibine katıldı” başlığıyla paylaştığı haberde, “Bir ormanda sarhoşken arkadaşlarının yanından ayrılıp kaybolduğu bildirilen Beyhan Mutlu, daha sonra kendisini araması için yetkililere yardım edenlere katıldı” ifadelerine yer verdi.

ABD basınından New York Post ise haberde, “Akıllara durgunluk veren yeni bir habere göre, bir ormanda kaybolduğu bildirilen bir Türk, arama operasyonuna kendisi katıldı” ifadesiyle haberi gündeme taşıdı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Bursa’nın İnegöl ilçesindeki kırsal Çayyaka mahallesinde gelen kayıp ilanı sonrasında Jandarma Komutanlığı, İNDAK ve UMKE ekipleri harekete geçmiş, Beyhan Mutlu isimli şahsı arama çalışmaları başlamıştı.

Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil olmuştu. Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenmeye başlamış, kayıp Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kimi aradıklarını sormuştu.

Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, "Ben buradayım" deyince gerçek ortaya çıkmıştı.

Şaka değil gerçek... Kayıp şahıs kendi arama çalışmalarına katıldı Bursa'da ormanlık alanda kaybolduğu ihbar edilen 50 yaşındaki adam, arama kurtarma ekiplerinin arasından çıktı. İsmini duyan adam "Ben buradayım" deyince ekipler şaşkına döndü.