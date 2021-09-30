Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görev yapan 32 yaşındaki Ahmet Kekül kent merkezindeki evinde bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından ifadesine başvurulan eşi V.A. Kekül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mesai arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı
3 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ
V.A. Kekül, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenilen Ahmet Kekül, görev yaptığı Bingöl'deki evinde dün henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
60 senelik kocasını 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü Ankara'da Ocak ayında meydana gelen olayda 60 senelik kocasını 38 yerinden bıçaklayarak öldüren kadının yargılanmasına başlandı.
Kocasını öldüren kadın tutuklandı Çıkan kavga sonrasında cinnet getirmesi sonrasında kocasını bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl'de evinde bıçaklanarak öldürülen polisin karısı tutuklandı
Bingöl'de gerçekleşen olayda özel harekat polisi Ahmet Kekül evinde bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti, olayla ilgili 3 aylık karısı tutuklandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görev yapan 32 yaşındaki Ahmet Kekül kent merkezindeki evinde bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından ifadesine başvurulan eşi V.A. Kekül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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