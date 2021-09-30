Türkiye Gazetesi

Düğün yemeği için bir catering şirketiyle anlaşan düğün sahipleri, çıkan menüyü beğenmedi. Yemekler konusunda firma sahipleri ile bir türlü anlaşamayan şahıslar, elemanlara ve şirket sahibine saldırıp tekme tokat dövdü.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Şırnak ilinin Cizre ilçesinde, çocuklarını evlendiren aile, düğünde ikram edilecek yemeklerle ilgili bir yemek firmasıyla anlaştı. Düğün merasiminin ardından aile, düğün yemeğini beğenmeyerek anlaştıkları iş yerine geldi. Düğün sahibi, Cizre Dicle Mahallesi'ndeki iş yerinde kısa süre içerisinde firma sahibi ve elemanlarıyla tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Cemal I. ve elemanları saldırıda yaralandı. Yaşanan o anlar iş yeri kamerasına yansıdı.

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