Türkiye Gazetesi

Kırklareli'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi canından oldu, 5 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sergen köyü yakınlarında Ender Y. idaresindeki 34 KL 5509 plakalı kamyon ile Nejmi Özyatak yönetimindeki 39 TR 221 plakalı kamyon çarpıştı. Kazaya, Zeki C. idaresindeki 22 LZ 222 plakalı otomobil ile Tuğtekin K'nin kullandığı 34 DIF 351 plakalı otomobil de karıştı. Kazada sürücüler ve 2 yolcu yaralandı.

KAZADA 1 KİŞİ CANINDAN OLDU

Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan kamyon şoförü Özyatak, hastanede hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan Pınarhisar-Vize kara yolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.



Edirne-İstanbul Otoyolu'nda zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var Edirne-İstanbul Otoyolu'nda zincirleme kaza oldu.Olayda 6 kişi hastanelik oldu.



Manisa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.