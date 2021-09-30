İskenderun'da eşi Aynur Mert'i (41), kızı Aleyna (16) ve oğlu Ahmet Ali Mert'i boğarak öldürdüğü öğrenilen Turgay Mert, İskenderun adliyesinde ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI 'BAKACAK KİMSELERİ YOK' DİYE ÖLDÜRMÜŞ
Turgay Mert'in ifadesinde, eşi ve çocuklarıyla sorununu olmadığını, onlara bakacak kimse olamayacağı düşüncesiyle öldürdüğünü ve Osmaniye’de hap içerek intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi.
CİNAYETİ İŞLEDİĞİ EVE 7 SAYFALIK NOT BIRAKTI
Mert'in cinayeti işlediği evine 7 sayfalık not bıraktığı, notta meslekte mobing gördüğü için psikolojisinin bozuk olduğunu bu yüzden bunalıma girdiğini yazdığı öğrenildi.
Hatay'da eşini ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuş gözaltına alındı Hatay’ın İskenderun ilçesinde evlerinde ölü bulunan anne Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert’in cenazesi yakınlarına teslim edilirken baba Turgay Mert gözaltına alınarak emniyete götürüldü
Hatay'dan acı haber! Anne ve çocuklarının cansız bedenine ulaşıldı Hatay’ın İskenderun ilçesinde, evden kötü kokular geldiği fark eden komşuları durumu polise bildirdi. Polis itfaiye yardımıyla girdiği evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenini buldu.
Hatay'da eşi ve iki çocuğunu öldüren adam tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan kan donduran vahşette flaş bir gelişme yaşandı. Karısını ve iki çocuğunu boğarak öldüren adam ifadesinde her şeyi açıkladı.
İskenderun'da eşi Aynur Mert'i (41), kızı Aleyna (16) ve oğlu Ahmet Ali Mert'i boğarak öldürdüğü öğrenilen Turgay Mert, İskenderun adliyesinde ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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