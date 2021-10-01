Konya Selçuklu'da feci bir olay yaşandı. Muhammed Yusuf Bostan isimli genç balkondan aşağıya düştü. Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni Selçuk Mahallesi Ruganlı Sokak üzerinde 12 katlı bir apartmanda meydana geldi.
ANNESİ VE KARDEŞİ DE YANINDAYDI
Evlerinin balkonuna çıkan talihsiz genç, annesi ve kardeşinin gözleri önünde dengesini kaybederek 6’ıncı kattan aşağıya düştü. Site güvenliği ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinde Bostan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Lambayı kıran çocuk annesinin korkusundan balkondan atladı Küçükçekmece’de evde oyun oynadığı sırada lambayı kıran 9 yaşındaki çocuk, annesinin korkusundan balkondan atladı. Ayakları kırılan çocuk ameliyata alınırken durumu iyi olduğu öğrenildi.
1 yaşındaki bebek balkondan düşerek öldü Feci haber Malatya'dan geldi, evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede öldü.
Evinin balkonundan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Konya'da gerçekleşen olayda 6. katta bulunan evinin balkonundan düşen 21 yaşındaki Muhammed Yusuf Bostan hayatını kaybetti.
Konya Selçuklu'da feci bir olay yaşandı. Muhammed Yusuf Bostan isimli genç balkondan aşağıya düştü. Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni Selçuk Mahallesi Ruganlı Sokak üzerinde 12 katlı bir apartmanda meydana geldi.
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