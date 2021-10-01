Türkiye Gazetesi

İş kazası yine bir cana mal oldu. Hatay'da bir fabrikada çalışan şahıs, ekmek parası uğruna hayatını kaybetti. İş sahasında bulunan unker aracının devrilmesi üzerine kaçamayan işçi altında kalıp ezildi. Sağlık ekipleri talihsiz adamın olay yerind eöldüğünü açıkladı.

OLAY YERİNDE FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

Alınan bilgiye göre olay, Payas ilçesine bağlı Sincan Mahallesi'ndeki bir fabrikanın cüruf sahasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sahada bulunan bunker aracın devrilmesi sonucu iş yerinde çalışan 47 yaşındaki Çetin Sevin aracın altında kaldı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sevin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde güvenlik güçleri tarafından yapılan inceleme sonrası Sevin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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