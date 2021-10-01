Türkiye Gazetesi

İstanbul trafiğinin kabusu olan yağmur, sonbaharın da gelmesi ile birlikte etkilerini göstermeye başladı. Şehir genelinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak sebebi ile birçok noktada trafik kilitlendi. Bazı noktalarda ise trafik oranının yüzde 70'i geçtiği görüldü.

Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, şehir genelinde bazı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren trafiğin yoğunluğu kent geleinde hızla yükseldi.

İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 71 olarak ölçüldü.