Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol aldıktan sonra kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu, dünyanın önde gelen gazetelerinde "Kayıp Türk kendisini arama ekibine katıldı" başlığıyla gündem olmuştu. Dünyanın tanıdığı ve merak ettiği Beyhan Mutlu, sessizliğini bozdu.

“ARKADAŞIM BENİ TAM ANLAMAMIŞ”

Bursa'nın Hamitler Mahallesi'nden gelip İnegöl'ün Çayyaka mahallesinde çalıştığını ifade eden Mutlu, "Olay günü Mesut arkadaşımla İnegöl'de işlerimizi hallettik. Gelirken de alkol aldık yanımıza ve içtik. Vakit geç olunca 'ben dinlemeye gidiyorum' diyerek yanından ayrıldım. Arkadaşım beni tam anlamamış. Benim geri dönmediğimi görünce meraklanmış. Jandarmayı ve arama kurtarma ekiplerine haber vermiş" dedi.

“BEYHAN MUTLU’NUN BEN OLDUĞUMU SÖYLEDİM AMA ARAMAYA DEVAM ETTİLER”

Gece 1 gibi uyuduğunu söyleyen Mutlu, "Sabaha karşı 5 sıralarında uyandım. Dışarıya çıktım. Arama kurtarma ekiplerini görünce yanlarına gittim ne olduğunu sordum. Kayıp biri olduğunu söylediler. Ben de aralarına karışarak, kayıp olan şahsı aramaya başladım. Bir süre sonra Beyhan Mutlu'yu aradıklarını söylediler. İsmimi duyunca soğuk ter döküldü. Beyhan Mutlu'nun ben olduğunu söyledim ama aramaya devam ettiler. Bana inanmadılar. Mesut arkadaşım beni görünce durum ortaya çıktı" diye konuştu.

“OLAN OLDU DÜNYA UMRUMDA DEĞİL”

Dünya basınının da gündem olduğunun hatırlatılması üzerine Mutlu, "Çok şaşırdım. Aniden başımıza böyle bir şey geldi. Hayatımda böyle bir olay olmadı" dedi.

Kendisiyle alakalı olan haberleri hiç okumadığını söyleyen Mutlu, "Olaydan sonra hep çalıştım. Hiç haber okumadım. Burada telefon çok çekmiyor. İnşaatta çalışıyorum. Kayıp olayında bana destek veren Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Bütün dünyaya selamlar. Olan oldu dünya umrumda değil" ifadelerini kullandı.

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Avrupa’da yüz binlerce mülteci çocuk kayıp! Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Heyeti Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, raporlara göre Avrupa’da yüz binlerce mülteci çocuğun kaybolduğunu belirterek, henüz dünya genelinde bu sorunun çözümü için somut bir adım atılmadığını ifade etti. Mevcut durumun her geçen gün daha dramatik bir hâl aldığına dikkati çeken Yaşar, şu değerlendirmelerde bulundu: