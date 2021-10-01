Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de 19 yaşındaki Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un 2 Eylül'de kaybolmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip çalışmalarını sürdürüyor. Cinayet şüphesiyle süren soruşturmada 3 kişi tutuklandı. Ekipler kayıp kızın öldürülerek cesedinin çöplüğü atıldığı ihtimali üzerinde durarak soruşturmayı derinleştirdi. Irak uyruklu genç kızın ailesi gazetecilere yaptıkları açıklamada kızlarının bir parçasının bile olsa bulunmasını istediklerini söyledi.

“PARMAĞI BİLE OLSA BULMALARINI İSTİYORUZ

Kızları için bir mezar yaptırmak istediklerini söyleyen baba Ali Challab Al-Abbood polis ekiplerine katil zanlısını kısa bir sürede yakaladıkları için teşekkür ederek " Sally'nin parmağı bile olsa bulmalarını istiyoruz. Ona bir mezar yapmak istiyoruz. O yüzden bir parça, sadece bir parça bile bizim için yeterli. En ufacık bir şey dahi olsa bulunmasını istiyoruz. Allah kızıma rahmet eylesin. İnşallah adalet yerini bulur ve Mohammed cezaevinde yatar. Biz Allah'ın adaletine ve Türk devletinin adaletine çok güveniyoruz." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’de 2 Eylül tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasına ilişkin açılan soruşturmada Amjed M.M. ve Kırklareli’nde ona yardım ve yataklık eden kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, 3 zanlı tutuklanmıştı. Kaybolan genç kızın evine girerken kaydedilen görüntüleri bulunan Amjed M.M'nin, bir hırdavatçıdan önce balta satın aldığı, sonra baltayı testere ile değiştirmek için dükkâna geri geldiği ve gece saatlerinde birçok kez kıyafet değiştirerek farklı çöp kutularına poşetler attığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

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