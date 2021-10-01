Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan O.G.A. iddiaya göre ağabeyinin arkadaşlarında kripto para piyasasında aylık yüzde 20 kar vaadi ile yaklaşık 1 milyon TL para topladı. Şahıs dediği gibi ağabeyinin arkadaşlarına ilk ay yüzde 20 kar verdikten sonra ortadan kayboldu. Şahsa ait iki telefon hattının ise gelen aramalara kapalı olduğu için ulaşılamazken mesaj uygulamalarında mesajların iletildiği iddia edildi. Şahsın 500 bin TL değerinde mağdur ettiği Ali Can, Hacı Osman Kızıkoğlu, Yalçın Marangoz ve Hakan Toktay, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek zanlıdan şikayetçi oldu. Yapılan inceleme sonucunda zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

“İLK BAŞLARDA DOLANDIRICI GİBİ GÖRÜNMEDİ”

Şahsa servetini kaptıran Hacı Osman Kızıkoğlu, emekli bir polis arkadaşının bu işi kardeşinin iyi yaptığını söylemesi üzerine bu işe girdiğini söyledi. Kredi çeken, arabalarını satan Kızıkoğlu, “Ben emekli arkadaşımızı çok iyi tanıyordum. Kendileri ile ailecek görüşüyoruz. İlk başlarda dolandırıcı gibi görünmedi. “ diyerek Kurban Bayramında yapacağı ödemeyi yapmadığını söyledi. Şahsın ödemeyi yapmayıp sırra kadem bastığını söyleyen Kızıkoğlu, “Telefonlarımıza cevap vermiyor. 13 Ağustos tarihinde emniyete giderek suç duyurusunda bulundum. Birkaç arkadaş da dilekçe verdi. 55 gün olmasına rağmen yakalanamadı. Emniyet güçlerimizden bir an önce bu şahsı yakalamasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

“28 YILLIK EŞİM AYRILMA KARARI ALDI”

Şahsın Türkiye’de olduğunu bildiklerini söyleyen Kızıkoğlu, “Bu olaydan sonra eşimin ve çocuklarımın psikolojileri bozuldu. 28 yıllık eşim ayrılma kararı aldı. Mahkemede boşandık. Bu işin sonucunda yuvam da dağıldı. İnşallah sağlımızı kaybetmeyiz. Yakalanırsa bir nefes alacağız. Parça parça 360 bin TL tutarında para verdim. Bankadan kredi çektim. Gözümüze bir perde indi, ne dediyse yaptık. Bizi mağdur eden kişiyi ihbar eden kim olursa olsun paramızı aldığımızda kendisine 10 bin TL ödül vereceğiz” dedi.

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