Türkiye Gazetesi

Konya’nın Cuma ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi’nde 16 Aralık 2020 tarihinde Ali Rıza Yüzer tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer’i av tüfeğiyle göğsünden vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Rıza Yüzer ise babasını telefonla arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Babasının gelmesi ardından jandarmayı arayarak eşini öldürdüğünü itiraf eden Yüzer, gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yüzer ifadesinde eşinin doğacak olan çocuğunun kendisinden olmadığını söyleyerek cinayeti işlediğini iddia etti. Yapılan DNA testi sonra çocuğun Ali Rıza Yüzer’den olduğu belirlendi.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Yüzer’e 'gebe olduğunu bildiğini eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında açılan ve Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında karar çıktı. Karar duruşmasında tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer Sadife Yüzer’in ağabeyi Rıfat Yıldız yakınları ve taraf avukatları bulundu. Tanıklar ve sanığın dinlenmesinin ardından savcı verdiği mütalaasında, çift arasında önceden aile yaşantısından kaynaklı anlaşmazlıklar olduğunu, olay günü sanık Ali Rıza Yüzer'in hamile olan eşini çocukların olmadığı odaya götürerek 5 el ateş etmek suretiyle öldürdüğünün anlaşıldığını belirtti. Yüzer’in üzerine atılı suçu hafifletmek için eşinin 'karnındaki çocuğun kendisinden olmadığını söylediğini' iddia ettiği anlaşılmıştır.

“EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM”

Mahkemede konuşan Sadife Yüzer’in ağabeyi Rıfat Yıldız, “Benim kardeşim namusuna düşkündür. Kesinlikle sosyal medya dahi kullanmazdı. Biz olay zamanına kadar çocuklar için sustuk. Son verdikleri sözden sonra biz bacımızı bize getirmelerini bekledik. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer’e ‘Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürmek’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, daha sonra olayın ardından eşinin yarasına tampon yapmasını 'iyi hal' kabul ederek müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Alacak verecek meselesi dediler, kadın cinayeti çıktı Adana’nın Feke ilçesinde öldürülen kadının, alacak verecek meselesi yüzünden değil, kadını saplantı haline getiren ve bir yıldır rahatsız eden bir şahıs tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.