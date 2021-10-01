Türkiye Gazetesi

Avrupa'dan Anadolu yakası istikametine doğru ilerleyen otomobil, seyir halindeyken aniden motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün hemen emniyet şeridine çektiği araçta bulunan yolcular kendini panikle dışarı atarken, sürücünün kaputu açması ile bir anda alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede aracın motor kısmını tamamen saran alevler TEM Otoyolunda da paniğe neden oldu.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Trafikteki diğer sürücülerin araçlarındaki yangın tüpleriyle müdahale etmesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı.

Araçta maddi hasar meydana geldi.

Evini soydu! Birde geri dönüp otomobilini çaldı Erzincan’da akıl almaz olay. Girdiği bir evden para ve otomobilin yedek anahtarını çalan hırsız, ev sahibinin polise gitmesini fırsat bilerek park halindeki aracını da çaldı.

Hatay'da park halindeki otomobil yandı Hatay’ın merkez ilçesi Antakya'da bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.