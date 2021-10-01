Gece saatlerinde Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen şahıs araçtan indirildiği sırada güvenlik güçlerinin elinden kaçtı.
VATANDAŞ YAKALADI
Ekiplerin kovaladığı şahıs vatandaşlar tarafından yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs tekrar emniyete götürüldü.
Tabelaya çarpıp ormanlık alana kaçan şahıslar böyle yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu otomobil, reklam panosuna çarptı. Ormanlık alanda kaçan 3 şüpheliden 2’si kıskıvrak yakalandı.
Her yerde aranıyorlardı! Evden kaçan iki kızdan iyi haber Esenyurt’ta hazırladıkları bavul ile evden çıkan Beyzanur Yoğun (14) ile teyzesi Canan Aslan’dan (12) iyi haber geldi. Taksiyle gittikleri Beşiktaş'ta bulunan kızların 'kendi başlarına yaşamak için' evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.