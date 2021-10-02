Rize'den Erzurum İspir istikametine doğru giden Emre Özdoğan idaresindeki kamyon, Yukarı Özbağ Mahallesi Dörtyol mevkisinde uçuruma yuvarlandı. İhbar sonrası adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özdoğan ile yanındaki Gökhan Nas'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonun inşaat malzemesi taşıdığı öğrenildi.
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Kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
02.10.2021 - 00:17 | Son Güncelleme: 02.10.2021 - 00:32
Türkiye Gazetesi
Erzurum'un İspir ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Olayda 2 kişi can verdi.
Rize'den Erzurum İspir istikametine doğru giden Emre Özdoğan idaresindeki kamyon, Yukarı Özbağ Mahallesi Dörtyol mevkisinde uçuruma yuvarlandı. İhbar sonrası adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özdoğan ile yanındaki Gökhan Nas'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonun inşaat malzemesi taşıdığı öğrenildi.
Etiketler : Emre Özdoğan,Gökhan Nas,kaza,
805181 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/805181.aspx
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