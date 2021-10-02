Türkiye Gazetesi

Yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir, Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Adile Özkan, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ayla Akbal, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nursal Konduk ve Kurumsal İletişim Ekibi Darülacezeye bir ziyaret gerçekleştirdi. Hastane heyeti ilk olarak Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’yi ziyaret ederek, bir toplantı gerçekleştirdi. Heyet daha sonra seramik, terzihane, resim, gazlı bez, dokuma ve el işi gibi atölyelerde yeni hobiler edinerek, eserler ortaya koyan Darülaceze sakinlerine yaptıkları ziyaretlerde çiçekler dağıtıp, onların dileklerini ve duygularını dinledi. Hastane olarak 3 tane dostluğu bir araya getirdiklerini söyleyen Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, Türkiye Hastanesinin “Bebek Dostu Hastane” ve “Yeşil Dostu Hastane” unvanlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini duyurdu. Odabaşı, Darülaceze ile yapacakları çalışmalar neticesinde “Yaşlı Dostu Hastane” unvanını almayı düşündüklerini kaydederek, “Buraya özellikle hekimlerimiz ile birlikte geldik. Burada gerekli eğitimlerin verilmesini, yine buradaki küçük poliklinikle birlikte sinerjik faaliyetlerde bulunmayı ve onların ihtiyaçları doğrultusunda özellikle nörolojik, dahiliye ve fizik tedavi konularında ortak çalışmalar içerisine girmeyi düşünüyoruz” dedi.