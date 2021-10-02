Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ekim Cumartesi hava tahmin raporunu açıkladı. Havaların iyice soğuduğu ve sıcaklıkların mevsim normallerine indiği dönemde birçok bölgede sağanak beklendiği açıklandı. Rapora göre; İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Tokat, Tunceli, Sivas ve Antalya'da zaman zaman yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yurdun kalan kesimlerinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYREDECEK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi beklenirken, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Sağanak yağışların ülkenin kuzey kesimlerinde etkili olması bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 19

İzmir: Az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerinde Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniliyor.

Meteoroloji'den altı ile kritik uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde sağanağın etkili olacağını bildirirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek.

Meteorolojiden 3 bölgeye fırtınamsı rüzgar uyarısı Meteoroloji; Karadeniz, Marmara ve Ege bölgeleri için yarın gerçekleşmesi olası fırtınamsı rüzgar dolayısıyla uyarıda bulundu.