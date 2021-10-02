Türkiye Gazetesi

Ardahan’ın Kaptanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde çevre halkı gelincik gördüklerini söyledi. Çok hızlı hareket eden ve pek sık rastlanmayan gelinciği şehrin ortasında görenler o anları fotoğraflamayı ihmal etmedi. Fare, tavşan, kuş, yılan, kümes hayvanlarını avlayarak beslenen gelinciği apartmanın önünde gezdiğini gören 15 yaşındaki lise öğrencisi Aykut Yıldız, gelinciği görünce şaşkınlığa uğradığını söyledi.

“İNTERNETTEN ARAŞTIRINCA ANLADIM”

Gelinciklerin, şehir merkezlerinde ender görülen bir türden hayvanlar olduğunu söyleyen Yıldız, "Balkondan dışarıyı seyrediyordum. Bir anda gelinciğe benzeyen hareketli bir hayvan gördüm. Hemen cep telefonu kameramla çekmeye başladım. Kış aylarında beyaz olan bu hayvanlar yazın siyah renge bürünüyor. Daha sonradan da internetten araştırınca gelincik olduğunu anladım" dedi.

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