Türkiye Gazetesi

İstanbul Kadıköy'de yaşayan İslam Topal, gece saatlerinde su içmek için uykusundan uyanınca hayatının şokunu yaşadı. Telefonunun ekranından gelen ışığın dikkatini çekmesi üzerine telefonunu eline alan Topal, kendi kontrolü dışında girilen banka hesabının boşaltıldığı anları saniye saniye izledi. Ertesi gün bankadan aldığı dekontlar ile toplamda 25 bin lirasının tanımadığı şahısların hesabına geçtiğini öğrenen Topal, bankanın güvenlik sorunu olduğunu belirterek konuyla ilgili şikayetçi oldu.

Paraların aktarıldığı hesap sahipleri olduğu iddia edilen kişilerin ATM’ye gelerek parayı çektiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"25 BİN LİRAM BUHAR OLDU"

Gece uykusundan su içmek için kalktığını ve telefonun ışığının açık olduğunu fark edince telefonu eline aldığını belirten İslam Topal, "Telefonu elime aldığımda paralarımın başka hesaba benim kontrolüm dışında aktarıldığını resmen saniye saniye izledim. Hemen telefonu kapatarak müşteri hizmetlerini aradım. Şüpheli bir durum olduğunu söyledim. Banka temsilcisi bana ait olan toplamda 25 bin liranın farklı hesaplara aktarıldığını ve konuyla ilgili şikayetçi olmamı söyledi. Üstelik bir de yaşanan olayın sorumlusunun banka değil benim olduğumu söyledi. 25 bin liram resmen buhar oldu" diye konuştu.

Dolandırılan İslam Topal, olay sonrası zor günler yaşadığını belirtti.

"BANKANIN CİDDİ BİR AĞ AÇIĞI BULUNMAKTADIR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan mağdur avukatı Nur Nihal Tavlan, "Bu işlemler yapılırken banka tarafından İslam Bey’e herhangi bir doğrulama linki ya da mesajı gelmedi. Kısacası bu işlemler yapılırken ya İslam Bey’in telefonuna farklı IP’den girildi ya da müşteri bilgilerine bankanın güvenlik duvarı kırılarak ulaşıldı. Dolayısıyla bankanın burada ciddi bir ağ açığı bulunmaktadır. Hali hazırda bankalar, bankacılık hizmeti sunarken ayrıca mevcut güvenlik duvarını BDDK ve gelişen teknolojiyle eş güdümlü olarak güveni sağlama görevi bulunmaktadır. 3. şahıslar tarafından müşterilere verilen zararın sorumlusu bankalardır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, bankanın bu gibi durumlarda paraların gönderildiği hesaplara durumun ortaya çıkması sonrası bloke koyması gerekmektedir” dedi.

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