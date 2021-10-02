Gaziosmanpaşa’da akıl almaz kaza. Yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişiye otomobil çarptı.
3 KİŞİYE ÇARPTI
Saat 00.30'da Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, 21 yaşındaki M.Ş. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.
HAYATLARINI KAYBETTİLER
Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan yere düşerek 3 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
HAVAYA FIRLATTI
Görüntülerde, 3 yayanın karşı kaldırıma geçmek için orta refüjde beklediği görülüyor. Yayaların yola inmesiyle beraber hızla gelen otomobil, yayalara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yayalar havaya savurularak yere düşüyor.
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