Türkiye Gazetesi

Antalya Çağlayan’da Berrak İpek Tatbul’a ait olan “Kuzu” isimli köpek iddiaya göre sahipli bir pitbull tarafından saldırıya uğradı. Köpek ağızlığı bulunmayan pitbull’un yaraladığı Kuzu isimli yaralı köpek ile genç kıza çevreden otomobiliyle geçen bir vatandaş yardım etti. Ağır bir şekilde yaralanan ve kanlar içinde kalan köpek veterinere götürüldü.

"OĞLUM ÖLDÜ"

Köpeğini kaybeden Tatbul, sosyal medya hesabı üzerinden olayla ilgili yaptığı açıklamada pitbull sahibi kadına kendileriyle gelmeleri için ısrar ettiğini ancak kadının bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Yaralı köpeği için ameliyat öncesi dua isteyen genç kız kısa bir süre sonra kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Genç kızın "Oğlum öldü" notunu düştüğü paylaşımına, birçok sosyal medya kullanıcısı yorumda bulundu.

Berrak İpek Tatbul’un paylaşımı





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