Türkiye Gazetesi

Ataşehir'de motosikletiyle seyir halinde olan 19 yaşındaki Doğukan Tepe, trafikte aniden önüne çıkan bir araca korna çaldı. Araçtan inen 5 kişi, kendilerine korna çaldığı için genci trafiğin ortasında darp ettiler. Tepe hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“SİLAH GÖSTERDİLER”

Darp edilen Doğulan Tepe, “Ben motorumla yolda düz bir şekilde ilerlerken arabanın birisi sokaktan sinyal vermeden hızlı bir şekilde önüme çıktı ben de korna çaldım. Korna sonrasında küfürleşme oldu daha sonra bana arabanın içerisinde silah gösterdiler.” dedi.

“3 KERE BAYILDIM”

Arabadan inen 5 kişinin direk kendisine saldırdığını söyleyen Tepe, “Ben de o korkuyla direkt sağa çektim onlar da önüme kırdı. Arabadan inen 5 kişi hiç konuşmadan direkt bana saldırdı. Dayak yediğim anda 3 kere bayıldım her seferinde beni ayıltıp tekrar dövdüler.” dedi.

“SALDIRGANLARIN BULUNUP CEZALARINI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUM”

Maddi ve manevi zararının olduğunu belirten üniversiteli genç, “Maddi olarak da manevi olarak da zararım var. Ben 10 gündür dışarı çıkamıyorum, arkadaşlarımın yanına gidemiyorum en önemlisi de işime gidemiyorum. Ben üniversite öğrencisiyim okul için para biriktiriyordum ama 10 gündür işime gidemiyorum bu benim için zor bir durum. Ben saldırganların bulunup cezalarını çekmelerini istiyorum” açıklamasında bulundu.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, darp anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, darp edilen Tepe'nin yerden sendeleyerek kalktığı, sonrasında bir kişi tarafından yeniden darp edildiği görülüyor.

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