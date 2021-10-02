Türkiye Gazetesi

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri gümrük kapısında Türkiye'den Suriye'ye 2 kişinin çantalarında saka kuşu götüreceğine dair gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin çantaları içinde 49 saka kuşu bulunurken şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 173 olmak üzere toplam 222 saka kuşu ele geçirildi.

KUŞLAR DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamındaki kuşlar için Suriye uyruklu İ.Ş. ve C.İ'ye 5 bin 190 lira idari ceza ve 210 bin 900 lira tazminat cezası uyguladı. Şüphelilere idari ceza verilirken kuşlar ise ekipler tarafından doğal ortamına bırakıldı.

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 19 gözaltı Ankara'da kaçakçılara dev vurgun, 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda operasyonda 88 bin 200 adet dolu makaron, 403 litre sahte içki ve 174 kilogram tütün ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.