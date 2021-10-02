Türkiye Gazetesi

Bir trafik kazası haberi de Malatya'dan geldi. Minibüs şoförü, anlık bir hatayla şiddetli bir biçimde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ciddi biçimde yaralanan sürücünün kolu koptu. Olay yerine intikal eden ambulans helikopterle yaralı adam hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜNÜN KOLU KOPTU, YOLCU İSE HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Yasin Atahan Özer'in kullandığı minibüs, Malatya-Hekimhan yolunun 30. kilometresindeki Kızılyarma mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi. Kazada sürücü Özer ile bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve kolu kopan Özer, ambulans helikopterle, diğer yaralı ise ambulans ile Malatya'daki hastaneye kaldırıldı.

2 yaşındaki bebeğin parmağı koptu! Polis helikopteri bebek için havalandı Van Emniyet Müdürlüğü helikopteri 2 yaşındaki bebek için gece geç saatlerde havalandı.

Evin tavanı üstüne düştü, kulağı koptu Gaziantep'te bir evin tadilatını yapmak üzere giden yabancı işçinin üzerine tavan düşmesi sonucu kulağı koptu.

Karma dövüş sporcusunun maç sırasında parmağı koptu MMA denilen karma dövüş sporcusu Khetag Pliev’in, ABD’nin Philadelphia şehrinde Devin Goodale ile yaptığı maç sırasında parmağı koptu.