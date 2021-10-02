Türkiye Gazetesi

Artvin’in Şavşat ilçesinde işten eve dönen 58 yaşındaki Ahmet Aral evininin önüne geldiği sırada ayı saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran talihsiz adam bacağı ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanırken, ayı saldırısından eşinin bağırması sayesinde kurtuldu.

Sesleri duyarak kapıya çıkan Sevim Aral ise eşine ayının saldırdığını görünce çığlık atmaya başladı. Bunun üzerine korkan ayı koşarak uzaklaştı. Ayı saldırısından yaralı kurtulan Ahmet Aral, Şavşat Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

"3 DAKİKA BOĞUŞTUK"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Aral “Köyün kahvesine çalışıyorum. İş çıkışı saat 19.00 sıralarında eve giderken, evin arkasından ayı çıktı. Hırlayarak üzerime atladı. İki, üç dakika boğuştuk. Bacağımı yaraladı. Daha sonra eşim kapıya çıktı. Bağırmasıyla ayı kaçtı. Her şey üç dakika içinde oldu. Eşim kapıya çıkmasaydı daha büyük yara alabilirdim” diye konuştu.

Eşi Sevim Aral ise “Sesleri duyunca eşimle ayı kapıda boğuşurken gördüm. Ben de onları görünce bağırmaya başladım. Ayı uzaklaştı, eşimde korkma geçti diyerek cesaret verdim. Daha sonra hastaneye götürdük tedavi oldu çok korktuk” dedi.

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